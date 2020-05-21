«Арсенал» интересуется защитником «Боруссии» Аканджи

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может перейти в «Арсенал», сообщает The Sun.

По сведениям источника, лондонцы готовы предложить за 24-летнего швейцарца 28 млн евро. Прошлым летом «Арсенал» не смог приобрести Аканджи, т.к. «Боруссия» на тот момент продала защитника Абду Диалло в «ПСЖ».

В текущем сезоне на счету Аканджи 34 матча во всех турнирах, в которых он заработал одну желтую карточку.