«Арсенал» интересуется вратарем «Барселоны» Нету

Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в Англии. По информации El Mundo Deportivo, интерес к нему проявляет «Арсенал». При этом голкипер готов на переход, если будет уверен, что на него сделают ставку в сезоне.

Отмечается, что в лондонском клубе недовольны игрой Бернда Лено и ищут ему замену. Скорее всего, Нету они возьмут в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне Нету провел шесть матчей в ла лиге и три — в Лиге чемпионов. Он начал сезон первым номером, поскольку Марк-Андре тер Штеген восстанавливался после травмы. После возвращения немца, Нету сел в запас.