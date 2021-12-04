«Арсенал» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Франции
Форвард «Лилля» Жонатан Давид может продолжить карьеру в Англии, сообщает Standard.
По сведениям источника, на 21-летнего канадца претендует «Арсенал». Ранее лондонцы хотели приобрести форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, однако лучший бомбардир чемпионата Франции — подходящий кандидат для клуба.
В текущем сезоне Давид провел 22 матча, в которых забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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