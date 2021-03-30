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«Арсенал» интересуется форвардом «Фиорентины»

02:31
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 21-летнего серба претендует «Арсенал», который ищет замену Александру Ляказетту или Пьеру-Эмерику Обамеянгу, если один из них покинет команду.

В текущем сезоне Влахович провел 27 матчей в серии А, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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