«Арсенал» интересуется Димарко из «Интера»

Защитник «Интера» Федерико Димарко может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего итальянца претендует «Арсенал». Лондонцы хотят усилить позицию на левом фланге обороны после того, как Киран Тирни получил травму. Миланский клуб готов продать своего воспитанника за 20 млн евро.

В минувшем сезоне Димарко провел 42 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.