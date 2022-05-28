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Сегодня, 07:43

«Арсенал» интересуется Димарко из «Интера»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Интера» Федерико Димарко может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего итальянца претендует «Арсенал». Лондонцы хотят усилить позицию на левом фланге обороны после того, как Киран Тирни получил травму. Миланский клуб готов продать своего воспитанника за 20 млн евро.

В минувшем сезоне Димарко провел 42 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
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