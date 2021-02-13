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«Арсенал» интересуется 18-летним форвардом «Спортинга»

08:17
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Форвард «Спортинга» Тиагу Томаш может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 18-летним португальцем интересуется «Арсенал». В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 59 миллионов евро, однако из-за финансового кризиза, вызванного пандемией коронавируса, португальский клуб готов снизить сумму до 23 миллионов евро.

В текущем сезоне Томаш провел 22 матча за «Спортинг», в которых забил пять голов и сделал 3 результативные передачи.

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