«Арсенал» интересуется 18-летним форвардом «Спортинга»
Форвард «Спортинга» Тиагу Томаш может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, 18-летним португальцем интересуется «Арсенал». В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 59 миллионов евро, однако из-за финансового кризиза, вызванного пандемией коронавируса, португальский клуб готов снизить сумму до 23 миллионов евро.
В текущем сезоне Томаш провел 22 матча за «Спортинг», в которых забил пять голов и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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