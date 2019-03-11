"Арсенал" и "Тоттенхэм" следят за Форнальсом

Полузащитник "Вильярреала" Пабло Форнальс попал в сферу интересов нескольких клубов. Как сообщает Daily Express, "Арсенал" и "Тоттенхэм" следят за 23-летним хавбеком и готовы сделать по нему предложение летом.

Ранее сообщалось, что "Вильярреал" отказался продавать Форнальса "Наполи", а сам игрок отклонил предложения "Фулхэма" и "Вест Хэма", решив остаться в Испании.

Напомним, "Вильярреал" является соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче в Санкт-Петербурге он победил со счетом 3:1. В ла лиге "Вильярреал" лишь 17-й с пятью победами в 27 турах. Форнальс сыграл во всех матчах чемпионата страны.