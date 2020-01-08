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«Арсенал» и «МЮ» претендуют на Кавани

12:47
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Mirror, на уругвайца претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы составить конкуренцию «Атлетико», вступившему в переговоры по трансферу Кавани.

По данным источника, они пытаются убедить «ПСЖ» отпустить Кавани в январе, тогда как парижане намерены удержать форварда и расстаться с ним летом как со свободным агентом.

В нынешнем сезоне в чемпионате Франции 32-летний уругваец провел восемь матчей, забил два мяча.

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