«Арсенал» и «Милан» проявляют интерес к Ренату Санчешу
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш входит в сферу интересов «Арсенала» и «Милана», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, клубы следят за ситуацией с игроком. Если он покинет «Лилль», то и «Арсенал», и «Милан» попробуют подписать его.
24-летний португалец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Лилль» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Его контракт истекает летом 2023 года.
Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
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