«Арсенал» и «Барселона» претендуют на форварда «Челси» Нкунку

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает TeamTalk.

По информации источника, вариант с трансфером 27-летнего француза рассматривает «Арсенал». В клубе считают, что Нкунку впишется в тактический стиль главного тренера команды Микеля Артеты. Также на футболиста претендует «Барселона».

Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.