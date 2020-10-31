«Арсенал» хочет подписать венгерского полузащитника
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи может стать игроком «Арсенала», сообщает The Express.
По данным источника, 20-летний венгр уже давно находится на радаре «канониров», но пандемия коронавируса помешала лондонцам совершить трансфер летом. Портал Transgermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Собослаи провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.