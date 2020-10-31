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«Арсенал» хочет подписать венгерского полузащитника

14:28
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Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи может стать игроком «Арсенала», сообщает The Express.

По данным источника, 20-летний венгр уже давно находится на радаре «канониров», но пандемия коронавируса помешала лондонцам совершить трансфер летом. Портал Transgermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Собослаи провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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