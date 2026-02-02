«Арсенал» хочет подписать Тонали из «Ньюкасла» в последний день трансферного окна

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, лондонский клуб неожиданно активизировался в переговорах по 25-летнему итальянцу. «Ньюкасл» отклонил первоначальное предложение.

Тонали выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. В этом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 75 миллионов евро.