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2 февраля, 15:00

«Арсенал» хочет подписать Тонали из «Ньюкасла» в последний день трансферного окна

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, лондонский клуб неожиданно активизировался в переговорах по 25-летнему итальянцу. «Ньюкасл» отклонил первоначальное предложение.

Тонали выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. В этом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 75 миллионов евро.

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Сандро Тонали
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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