«Арсенал» хочет арендовать Инкапье у «Байера»

«Арсенал» и «Байер» в пятницу, 29 августа, утром продолжат переговоры по трансферу защитника Пьеро Инкапье, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Арсенал» хочет арендовать 23-летнего колумбийца с обязательством выкупа, а «Байер» настаивает на постоянном трансфере за сумму, прописанную в контракте в качестве отступных.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инкапье сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.