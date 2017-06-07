"Арсенал" готов заплатить 150 миллионов евро за Мбаппе

"Арсенал" готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола. Как утверждает Gazzetta Dello Sport, лондонский клуб готов предложить 150 миллионов евро за нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Тем не менее, монегаски не спешат расставаться с 18-летним французом.

Ранее СМИ писали, что "Манчестер Сити" и "Реал" могут заплатить за Мбаппе 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.