10:48 7 июня | ФУТБОЛ — Трансферы

"Арсенал" готов заплатить 150 миллионов евро за Мбаппе

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"Арсенал" готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола. Как утверждает Gazzetta Dello Sport, лондонский клуб готов предложить 150 миллионов евро за нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Тем не менее, монегаски не спешат расставаться с 18-летним французом.

Ранее СМИ писали, что "Манчестер Сити" и "Реал" могут заплатить за Мбаппе 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Морозов95

ушел учится на агента, хватит уже штаны протирать, одного денгачука пристроил и всю жизнь можно не работать, сразу валютный мультимиллионер

21:41 7 июня

кузя23

Все эти многомиллионные футбольные сделки это грандиозный отмыв баблища.

16:16 7 июня

hottie

В итоге самым счастливым человеком в этой истории с Мбаппе будет его агент, когда поднимет на нем комиссионные.

14:25 7 июня

oleg.bob

Разочарование потом будет безграничным...

13:07 7 июня

Manted

Венгер пенсию накопил чтоли)

11:59 7 июня

Рюрик 09

150 лямов за 18 летнего кота в мешке??? Примера Погба мало? Арсенал сошёл с ума!!!

11:35 7 июня