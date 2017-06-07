"Арсенал" готов заплатить 150 миллионов евро за Мбаппе

"Арсенал" готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола. Как утверждает Gazzetta Dello Sport, лондонский клуб готов предложить 150 миллионов евро за нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Тем не менее, монегаски не спешат расставаться с 18-летним французом.
Ранее СМИ писали, что "Манчестер Сити" и "Реал" могут заплатить за Мбаппе 130 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.
Морозов95
ушел учится на агента, хватит уже штаны протирать, одного денгачука пристроил и всю жизнь можно не работать, сразу валютный мультимиллионер
21:41 7 июня
кузя23
Все эти многомиллионные футбольные сделки это грандиозный отмыв баблища.
16:16 7 июня
hottie
В итоге самым счастливым человеком в этой истории с Мбаппе будет его агент, когда поднимет на нем комиссионные.
14:25 7 июня
oleg.bob
Разочарование потом будет безграничным...
13:07 7 июня
Manted
Венгер пенсию накопил чтоли)
11:59 7 июня
Рюрик 09
150 лямов за 18 летнего кота в мешке??? Примера Погба мало? Арсенал сошёл с ума!!!
11:35 7 июня