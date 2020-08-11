«Арсенал» готов расстаться с Гендузи за 44 миллиона евро

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, лондонцы хотят получить за 21-летнего француза 44,5 млн евро после того, как «ПСЖ» вступил в гонку за игроком. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вильярреала», «Лиона» и «Барселоны».

В сезоне-2019/20 Гендузи провел за «Арсенал» 34 матча, на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.