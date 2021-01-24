«Арсенал» договорился с «Реалом» об аренде Эдегора
20:09
«Арсенал» пришел к соглашению с «Реалом» об аренде полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Sky Sports. Об аренде футболиста должно быть объявлено в ближайшие 48 часов, в этот же срок он пройдет медицинский осмотр.
22-летний хавбек в нынешнем сезоне провел за «Реал» семь неполных игр в ла лиге, проведя только 233 минуты, также на его счету две неполных игры в Лиге чемпионов.
Об аренде Эдегора в «Арсенал» ранее сообщил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.
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