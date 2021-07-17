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«Арсенал» договорился с «Брайтоном» о переходе Уайта

00:14
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«Арсенал» достиг договоренности с «Брайтоном» о переходе защитника Бена Уайта, сообщает The Athletic. Футболист оценивается в 50 миллионов евро.

Источник указывает, что защитнику еще предстоит пройти медосмотр. До официального объявления о трансфере пройдет некоторое время.

23-летний центральный защитник в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах.

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Евгений Петров все материалы автора

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