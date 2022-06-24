Журналист Романо: Жезус перейдет в «Арсенал» за 45 миллионов фунтов

«Арсенал» купит Жезуса у «Манчестер Сити» за 45 миллионов фунтов стерлингов

«Арсенал» договорился о покупке нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны сошлись на сумме в 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее стало известно, что «канониры» готовы платить 25-летнему бразильцу зарплату в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Жезуса в 50 миллионов евро.