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24 июня, 23:51

Журналист Романо: Жезус перейдет в «Арсенал» за 45 миллионов фунтов

«Арсенал» купит Жезуса у «Манчестер Сити» за 45 миллионов фунтов стерлингов
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«Арсенал» договорился о покупке нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны сошлись на сумме в 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее стало известно, что «канониры» готовы платить 25-летнему бразильцу зарплату в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Жезуса в 50 миллионов евро.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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