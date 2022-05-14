«Арсенал» опередил «Наполи» и «Милан» в борьбе за защитника «Болоньи» Хики

«Арсенал» близок к подписанию защитника «Болоньи» Аарона Хики.

В борьбе за 19-летнего шотландца лондонцы опередили «Наполи» и «Милан». Как сообщает CalcioNapoli24, директор «Болоньи» Риккардо Бигон прилетел в Лондон и договорился об условия трансфера.

По информации источника, «Арсенал» заплатит за Хики около 20-25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за «Болонью» 34 матча в серии А, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года.