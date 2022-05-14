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Сегодня, 20:51

«Арсенал» опередил «Наполи» и «Милан» в борьбе за защитника «Болоньи» Хики

Читать «СЭ» в

«Арсенал» близок к подписанию защитника «Болоньи» Аарона Хики.

В борьбе за 19-летнего шотландца лондонцы опередили «Наполи» и «Милан». Как сообщает CalcioNapoli24, директор «Болоньи» Риккардо Бигон прилетел в Лондон и договорился об условия трансфера.

По информации источника, «Арсенал» заплатит за Хики около 20-25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за «Болонью» 34 матча в серии А, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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20%

1.58

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23%

1.57
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