«Арсенал», «Барселона» и «Ливерпуль» интересуются Уэдраого из «Лейпцига»

Скауты «Арсенала», «Барселоны» и «Ливерпуля» обратили внимание на полузащитника «Лейпцига» Ассана Уэдраого, сообщает Bild.

По данным источника, также 19-летним немцем интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Стоимость возможного трансфера полузащитника оценивается в сумму около 100 миллионов евро. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Сейчас Уэдраого восстанавливается после травмы левого подколенного сухожилия. В сезоне-2025/26 он 12 матчах забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.