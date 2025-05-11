Арнаутович и Корреа летом покинут «Интер»

«Интер» планирует расстаться с форвардами Марко Арнаутовичем и Хоакином Корреа в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб не планирует продлевать контракты с футболистами, которые истекают летом этого года.

В текущем сезоне в активе 36-летнего Арнаутовича 26 матчей за «Интер» во всех турнирах, семь голов и две результативные передачи. На счету 30-летнего Корреа один забитый мяч и четыре голевые передачи в 19 играх.