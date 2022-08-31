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Сегодня, 20:22

«Арис» анонсировал переход Кокорина сценой из «Крестного отца»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото AFP

«Арис» необычно анонсировал переход форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

В своих соцсетях кипрский клуб опубликовал кадр известного фильма «Крестный отец», подписав его фразой главного героя: «Однажды я попрошу оказать мне услугу».

Соцсети «Ариса».
Соцсети «Ариса».

Ранее «Фиорентина» сообщила о том, что «Арис» из Лимасола арендует 31-летнего россиянина до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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Источник: «Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год
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