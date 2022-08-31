«Арис» анонсировал переход Кокорина сценой из «Крестного отца»

«Арис» необычно анонсировал переход форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

В своих соцсетях кипрский клуб опубликовал кадр известного фильма «Крестный отец», подписав его фразой главного героя: «Однажды я попрошу оказать мне услугу».

Соцсети «Ариса».

Ранее «Фиорентина» сообщила о том, что «Арис» из Лимасола арендует 31-летнего россиянина до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.