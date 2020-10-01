Аренда Ломовицкого в «Арсенал» должна быть оформлена в четверг
11:55
Как стало известно «СЭ», аренда полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в «Арсенал» должна быть оформлена в четверг до конца дня. Также в среду красно-белые планируют официально объявить об аренде в Тулу 22-летнего Ломовицкого и Николая Рассказова.
Накануне Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках».
Ранее «РБ-Спорт» сообщил о том, что 22-летний Рассказов после подписания нового контракта с московской командой отправится в аренду к тулякам.
В текущем сезоне Ломовицкий провел 8 игр за подмосковный клуб и забил два гола.
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