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Аренда Ломовицкого в «Арсенал» должна быть оформлена в четверг

11:55
Александр Ломовицкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», аренда полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в «Арсенал» должна быть оформлена в четверг до конца дня. Также в среду красно-белые планируют официально объявить об аренде в Тулу 22-летнего Ломовицкого и Николая Рассказова.

Накануне Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках».

Ранее «РБ-Спорт» сообщил о том, что 22-летний Рассказов после подписания нового контракта с московской командой отправится в аренду к тулякам.

В текущем сезоне Ломовицкий провел 8 игр за подмосковный клуб и забил два гола.

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