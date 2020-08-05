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Арда Туран вернулся в «Галатасарай» девять лет спустя

19:42
Арда Туран подписывает контракт с &quot;Галатасараем&quot;. Фото ФК "Галатасарай"
Арда Туран подписывает контракт с &quot;Галатасараем&quot;. Фото ФК "Галатасарай"
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Полузащитник Арда Туран перешел в «Галатасарай», сообщает официальный сайт клуба. 33-летний хавбек заключил контракт на один сезон.

Туран — воспитанник «Галатасарая», он защищал цвета стамбульцев с начала профессиональной карьеры в 2004 году. Летом 2011 года хавбек перешел в «Атлетико», затем выступал за «Барселону», а последние два сезона выступал за «Истанбул».

В сезоне-2019/20 Туран принял участие в девяти играх чемпионата Турции и помог «Истанбулу» впервые в истории стать чемпионом.

В составе «Галатасарая» Туран выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Турции. В Испании он завоевал три чемпионских титула, четыре Кубка, два Суперкубка, выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В сборной Турции Туран провел 99 матчей и забил 16 мячей, принял участие в Евро-2008 и 2016. В 2008 году турки завоевали бронзу турнира.

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