Полузащитник «Истанбула» Арда Туран может вернуться в «Галатасарай», утверждает AS. Вероятность трансфера стала существенно выше после того, как он помирился с главным тренером чемпионов Турции Фатихом Теримом. У Турана и Терима возникли разногласия на Евро-2016, однако перед недавним стамбульским дерби хавбек тепло пообщался с бывшим тренером и даже поцеловал ему руку в знак признательности.

Арда Туран начал в «Галатасарае» профессиональную карьеру в 2005 году и защищал его цвета до 2011 года. На данный момент правами на него по-прежнему владеет «Барселона», в «Истанбуле» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету 9 игр в турецкой суперлиге.