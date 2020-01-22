АПОЭЛ арендовал Сигурдарсона у «Ростова»
18:05
Пресс-служба «Ростова» сообщает, что форвард Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в АПОЭЛе. 28-летний исландец проведет на правах аренды в кипрском клубе до конца сезона-2019/20.
В составе желто-синих Сигурдарсон в общей сложности провел в РПЛ 38 игр и забил восемь голов. Форвард выступал за желто-синих с 2018 года.
Ранее Сигурдарсон выступал за «Мольде», «Копенгаген», «Вулверхэмптон» и другие команды.
Бьорн Сигурдарсон продолжит сезон в кипрском клубе АПОЭЛ— Football Club Rostov (@rostovfc) January 22, 2020
Между футбольными клубами «Ростов» и АПОЭЛ (Кипр) достигнута договоренность об аренде нападающего до конца сезона.
В составе желто-синих Сигурдарсон провел в РПЛ 38 игр и забил восемь голов.#ФКРостов #Сигурдарсон pic.twitter.com/6BQSZCUtAV
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