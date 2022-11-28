Анзор Кавазашвили: «Дзюба — ребенок, обиженка, он никому не нужен»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба не нужен никаким клубам.

«Дзюбе в «Спартак» нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах — вход закрыт! — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили. — В клубе сейчас стабильная, культурная обстановка, уравновешенный коллектив, где каждый бьется друг за друга, нет одиозных фигур, которые тянут на себя оделяло. Артем доказал, что является особой фигурой — любит привлекать к себе внимание, не слушает мнение главного тренера, оспаривает решения, спорит бесконечно — в общем, это ребенок и обиженка. Он считает, что всегда прав. Если этот человек окажется в «Спартаке», начнется начало стадии развала команды, он один уничтожит коллектив и сам «Спартак».

В ноябре Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт.

«Он обижен, что не может найти свое место в жизни, его озлобленность передастся на окружающую среду, он опасен. В контракте у Дзюбы с любым клубом должен быть прописан пункт: «За плохую игру на поле, за неуважение к персоналу, тренерскому штабу и игрокам Артем Дзюба будет оштрафован и его контракт будет расторгнут без выплаты зарплаты», — подчеркнул Кавазашвили.

По информации «СЭ», предложение Дзюбе сделал кипрский клуб «Кармиотисса».

«Портал Transfermakt ошибся — он должен был ставить Дзюбу на первое место среди самых дорогих свободных агентов в мире, отталкиваясь от его характера и требованиях. А все остальные эти звезды футбола, тот же Роналду, должен быть ниже Артема. Вообще портал может написать и сделать все что угодно! Как Артем, который не играет уже 2 года, может где-то находиться? Что его никто не берет-то в команду? Какой агент захочет потерять кусок хлеба, тем более такой жирный? Пускай его кто-то тогда устроит в команду — раз они считают его самым дорогим футболистом, оценивая в 4 миллиона евро. Артем Дзюба никому не нужен», — заявил Кавазашвили.