Анжел Гомеш может не продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Барселону»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Анжелу Гомешу. Нынешний контракт 19-летнего португальца с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года, однако пока Гомеш не торопится подписывать новое соглашение, сообщает Manchester Evening News.

Всего в составе «Манчестера» полузащитник провел три матча в английской премьер-лиге, при этом два из них были сыграны в прошлом сезона, а еще один — в сезоне-2017/18.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл только 68 минут в матче Лиги Европы против «Астаны» (1:0).

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