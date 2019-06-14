Антонио Валенсия вернется в Эквадор

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продолжит карьеру на родине. Игрок подписал контракт с действующим чемпионом Эквадора ЛДУ. Официально об этом будет объявлено после Кубка Америки, но сам футболист уже подтвердил информацию.

Валенсия в Эквадоре играл только за "Эль Насьональ" с 2003 по 2005 год, после чего уехал в Испанию в "Вильярреал". Также он защищал цвета "Рекреативо" и "Уигана", а в "МЮ" перешел в 2009 году.

С "Манчестер Юнайтед" Валенсия выиграл два чемпионата, Кубок и три Суперкубка Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы.