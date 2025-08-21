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21 августа 2025, 00:46

Антон Миранчук — о приезде в Россию: «Вы все все прекрасно понимаете, пока не могу комментировать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Миранчук в аэропорту Москвы.
Фото «СЭ»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал свой прилет в Россию.

«Вы соскучились и я соскучился. Какие цели? Вы все все прекрасно понимаете, пока не могу комментировать, оглашать детали. Посмотрим. Причина приезда? Не хотелось бы высказываться заранее. Поживем, увидим. Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание. В целом, по всему соскучился в России», — сказал Миранчук.

Также он добавил, что его семья уже давно прилетела в Россию: «Семья уже в России. Они давно прилетели».

19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Миранчука у швейцарского клуба. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». Летом 2024 года футболист покинул московский клуб, а в сентябре того же года он подписал контракт со «Сьоном», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.

Антон Миранчук.Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
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Антон Миранчук
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