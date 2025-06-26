Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

26 июня, 18:41

Антон Миранчук готов вернуться в Россию, возвращение в «Локомотив» маловероятно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», Антон Миранчук готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.

Полузащитник считает возможным возвращение на родину, но пока его представители не ведут никаких переговоров ни с одним российским клубом. Ранее издание Metaratings.ru сообщило о том, что услуги 29-летнего футболиста были предложены «Спартаку».

При этом, по нашей информации, возвращение Миранчука в «Локомотив» маловероятно в виду высокой конкуренции на позиции, а также финансовой составляющей.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сентябре 2024 года он перешел в «Сьон», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах.

Контракт россиянина с клубом из Швейцарии действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Сьон
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • puzo-75

    "Готов рассмотреть предложения от топ-клубов...", но конкуренции в "Локомотиве" испугался...)))

    29.06.2025

  • Slava Bulatov

    дутые звезды как выехал за кардон так и вся бездарь вылезла !ауууууууу Семин где хваленые игрочишки из лока

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    пущай к арабам или туркам едет, или к брату:joy::rofl:

    27.06.2025

  • ViktorDiktor®

    А как-же "Сьон Миранчука" будет существовать без Миранчука?!:rofl:

    27.06.2025

  • m_16

    Там же русским по белому написано, что Антон хочет в топ-клуб. А такой в России только один, и это, конечно же, Спартак!

    27.06.2025

  • Динамов

    Готовы взять в Динамо на сдельный контракт - никакого оклада, но за каждый голевой пас или гол платим 0,5 млн рублей.

    26.06.2025

  • Pol Pol

    Ну всё, Европейский футбол .... похоже осиротеет ! Утрата, что он понсёт, как говорится, нет аналогов ! Я даже не знаю, плакать или смеятся ? Похоже, что всё таки, смеятся. И наверное, от радости ! Потому что в подтексте, преподнесено, как позитивное явление !

    26.06.2025

  • Телевизор посмотрел

    В УРАЛ!)

    26.06.2025

  • Юджин Леви

    творожку может тебе сцедить?

    26.06.2025

  • Андрей Недобрый

    Сьездил..Теперь возвращается как покаритель евруопы....А осадочек то остался..

    26.06.2025

  • shutnik78

    неужели в Химки или Торпедо?

    26.06.2025

  • igor1972

    Жаль, что так быстро все сворачивается у него в Европе. Даже вспомнить нечего. И особенно печально, что это лишь Сьон. Казалось там у него должно получиться. Хотя вон Чалов тоже в Греции зачах

    26.06.2025

  • Valera Krasin

    задротов Динамо натягивает 3-0 , Гладышев забил только что

    26.06.2025

  • Горын

    Антоша, Факел и Оренбург вылетели.

    26.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    Комментарии полны доброты и сострадания. И в стихах тоже.

    26.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Д...л, б...ь®

    26.06.2025

  • Nikolay Bayramov

    "в виду" в данном случае слитно, дорогая редакция!

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну а если жены нет То иду в столовку Там пихаю в рот омлет И в пирог - головку

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так и быть, ради Антона можем пойти даже на это.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    А в тугриках? На тугрики, думаю Миранчук клюнет!

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не только койка, но и отдельный душ, кондиционер и даже холодильник в номере. Царские условия!

    26.06.2025

  • qck1967

    Игрок Антоша сильно средний, что Сьон и подтвердил. И путь его в нижнюю восьмёрку, а не верхнюю.

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Увы, но Екатеринбург находится не в Европе, какие евро? Можем предложить такую же сумму в теньге.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    У меня есть голова. И ещё головка. Еду пихаю в голову, А в жену головку.

    26.06.2025

  • Ganimed77

    Никакого хая и близко нету.. :blush:А история очень занятная и очень похожа на правду:joy::sunglasses:

    26.06.2025

  • Борис Животное

    Я приперся с работы, устал... Мыть посуду совсем перестал... Щаз я кончу в жену, А потом я усну. И хрен я пойду с ней в спортзал.... Хором Щаз я кончу в жену, А потом я усну. И хрен я пойду в спортзал....

    26.06.2025

  • Patera

    Причём тут Спартак? Для меня позвонить кому-то и предложить свои услуги равноценно фразе "начать переговоры". И даже если меня сразу пошлют, это не означает того, что переговоров не было, не так ли? Ведь меня выслушали и даже если сказали "нет" сразу, факт переговоров состоялся?

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Он бы согласился бы и на 250 тыс., но евро.

    26.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    это на сладкое:grin:

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Это не об уровне лиги говорит, а об аппетите соискателя.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Есть ещё первая лига.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    А кто такой бакай? Охта не одна. Есть река Охта. Есть район вокруг этой реки в городе. Район достаточно большой. Потому есть Большая Охта и Малая. А место это открыл лично Пётр. Когда решил лично глянуть на берег напротив. Выпрыгнул из лодки и утонул по пояс. По возвращении обратно встречающим высказался: Ох та сторона....... Далее понятно, что сказал. Так местность назвали Охта. В устье на выходе Охты в Неву, была построина верфь, названная Охтинской. Позже называлась судостроительный завод «Петрозавод». Это в качестве ликбеза. А то кроме хая на Питер ничего не знаете и не умеете.

    26.06.2025

  • spar001

    в Крыльях 10 чел. тренируются - туда иди...:grin:

    26.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Антон Миранчук готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ ============================================== из аутсайдера швейцарии в российский топ-клуб? а в российские аутсайдеры не хочим? наелся уевропы?

    26.06.2025

  • Derbist

    Каков уровень топ-клубов РПЛ, если заурядный игрок аутсайдера чемпионата Швейцарии туда метит?

    26.06.2025

  • Ganimed77

    Не до конца ответил... Если веган захотел салат из спаржи и сельдерея, то Самокат всё это подвезёт, только плати налом:sunglasses:

    26.06.2025

  • Ganimed77

    А почему большая Охта,она вроде одна в городе:wink:п.с. Ленинград, город-Герой и я же написал, на бакайское место, пока свободно:joy:

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну зачем же такой прекрасный город называть деревней?!!!! Ижевск даже очень хороший город!

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    В зинит каждый может прийти? Надо только захотеть? Да, что за клуб такой: зинит?

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    А что помешало проявить всою ТОПовость в Сьёне? Так же, как и брат пришёл в команду на голову или две выше остальных. Может головы были искуственными?

    26.06.2025

  • Ganimed77

    Конкуренция страшная в локомотиве, а у нас тишь да благодать там:fearful:Антоха,открою секрет-мест нету, даже плацкарта вся забита, только в стоячем тамбуре:sunglasses:п.с.Дуй в зинит, тсс, на место бакая:rofl:

    26.06.2025

  • Dimario

    'предложили Спартаку' не равно 'Спартак заинтересовался и вступил в переговоры' :point_up:?

    26.06.2025

  • Adminni

    в топ клубы РПЛ :laughing: Уровень даже на ФНЛ то не тянет, а губу раскатал

    26.06.2025

  • treider

    К сожалению.

    26.06.2025

  • treider

    За такой паек он вряд ли обратно вернется) И там пока неплохо кормят)

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Он так провел сезон в Сьене, что его не Спартаку надо предлагать, а Зюльтеварегенну!

    26.06.2025

  • AnTaras

    В амбициозный проект Торпедо:grinning:

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    А как же европейская мечта?

    26.06.2025

  • fell62

    что то перекрошили ..50 тысяч достаточно, плюс кормёшка и койка место на базе , курорт )))

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    воспитанники девкам не нужны ? они химки дербанят как грифы

    26.06.2025

  • sven

    хитро :grin:

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ничего, пропишем в контракте гибкую систему штрафов, будет хреново играть - ещё должен останется...:sunglasses:

    26.06.2025

  • sven

    по моему много предлагаете

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждём в «Урале», готовы предложить оклад 500 тыс. руб. в месяц.

    26.06.2025

  • Олег Каноков

    Запросы у Антона неслабые,с ярмарки и прям сходу в топ-клубы.)

    26.06.2025

  • Сергей С

    Бесхребетные они какие-то Миранчуки эти, как Кузяев

    26.06.2025

  • albou2

    «Спартак» переключается с Заболотного и Сергеева на Миранчука».- новая статья в СЭ. Ждем, читаем, комментируем

    26.06.2025

  • sven

    "на тебе Боже, что нам не гоже". все говнище собираем

    26.06.2025

  • _Mike N_

    Все правильно, если не нужен в Европе, Штатах или даже у арабов, один путь - домой ! В России любят пристраивать всяких престарелых неудачников !

    26.06.2025

  • Байба Бендика

    Не-топ игрок готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ. Смешно, не правда ли?

    26.06.2025

  • Михаил Тагилов

    Одна попробывала. Двоих родила.

    26.06.2025

  • Millwall82

    ну я его не осуждаю, попробовал, не особо получилось, вернулся. Многие и не пробуют даже.

    26.06.2025

  • Patera

    "...представители не ведут никаких переговоров ни с одним российским клубом.." и "...услуги 29-летнего футболиста были предложены «Спартаку". СЭ - таланты!

    26.06.2025

  • the gathering !

    в деревню, в глушь, в Зенит...

    26.06.2025

    • Агент Жемалетдинова: «Мы ведем переговоры с несколькими турецкими клубами»

    Романо: хавбек «Аталанты» Руджери переходит в «Атлетико» за 20 миллионов евро

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости