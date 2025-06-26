Антон Миранчук готов вернуться в Россию, возвращение в «Локомотив» маловероятно

Как стало известно «СЭ», Антон Миранчук готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.

Полузащитник считает возможным возвращение на родину, но пока его представители не ведут никаких переговоров ни с одним российским клубом. Ранее издание Metaratings.ru сообщило о том, что услуги 29-летнего футболиста были предложены «Спартаку».

При этом, по нашей информации, возвращение Миранчука в «Локомотив» маловероятно в виду высокой конкуренции на позиции, а также финансовой составляющей.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сентябре 2024 года он перешел в «Сьон», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах.

Контракт россиянина с клубом из Швейцарии действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.