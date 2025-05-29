Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль» спустя 18 лет

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария объявил о переходе в «Росарио Сентраль».

Контракт 37-летнего аргентинца с португальским клубом истекает 30 июня. Ди Мария является воспитанником «Росарио Сентраль» и вернулся в родной клуб спустя 18 лет.

Аргентинец мог подписать контракт с желто-синими еще в 2024 году, но переход сорвался из-за угроз в адрес игрока и его семьи.

В сезоне-2024/25 хавбек провел 40 матчей за «Бенфику», забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.