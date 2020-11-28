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Английские клубы интересуются Тальяфико

14:30
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити», сообщает De Telegraaf.

По данным источника, 28-летний аргентинец уже уведомил руководство амстерданцев, что не будет продлевать контакт и летом покинет клуб.

В нынешнем сезоне эредивизи Тальяфико провел 7 матчей и отдал результативную передачу.

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