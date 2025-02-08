Канчельскис: «Мотивация у Вендела не потеряется»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого» летом 2025 года.

«Вопросы о сделке по Венделу адресуйте руководителям клуба и главному тренеру. Мотивация у Вендела не потеряется. Ему все равно надо играть и доказывать всем, что он сильный игрок. Если он этого не сделает, в бразильской команде может поменяться к нему отношение. Ему точно надо играть, а не сидеть на лавке. Тогда проблем с мотивацией у него не будет», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний Вендел принял участие в 15 матчах за «Зенит», отметившись одним голом.