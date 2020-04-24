Андрей Аршавин: «Зениту» нужно вернуть Кокорина и продать Азмуна»
21:38
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего «Сочи» Александра Кокорина и форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.
Ранее сообщалось, что на 25-летнего Азмуна претендуют «Наполи», «Атлетико», «Севилья», «Вест Хэм» и другие команды.
— Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, то надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
29-летний Кокорин выступает за «Сочи» в текущем сезоне на правах аренды. Футболист принадлежит «Зениту».
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