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Андрей Аршавин: «Зениту» нужно вернуть Кокорина и продать Азмуна»

21:38
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего «Сочи» Александра Кокорина и форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего Азмуна претендуют «Наполи», «Атлетико», «Севилья», «Вест Хэм» и другие команды.

— Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, то надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний Кокорин выступает за «Сочи» в текущем сезоне на правах аренды. Футболист принадлежит «Зениту».

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