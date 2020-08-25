Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Андреа Пирло: «Игуаин покинет «Ювентус»

17:59
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что нападающий Гонсало Игуаин покинет клуб, сообщает Football Italia.

«У меня был разговор с Гонсало. Скажу честно, этот футболист заслуживает уважения за те годы, которые он провел в Турине. Совместно мы приняли решение, что дальше у нас будут разные пути. Что с Хедирой? Пока он травмирован, а дальше будем смотреть», — сказал Пирло.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 32 матча в серии А, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир