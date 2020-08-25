Андреа Пирло: «Игуаин покинет «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что нападающий Гонсало Игуаин покинет клуб, сообщает Football Italia.

«У меня был разговор с Гонсало. Скажу честно, этот футболист заслуживает уважения за те годы, которые он провел в Турине. Совместно мы приняли решение, что дальше у нас будут разные пути. Что с Хедирой? Пока он травмирован, а дальше будем смотреть», — сказал Пирло.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 32 матча в серии А, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.