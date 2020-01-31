«Андерлехт» взял у «Ювентуса» в аренду Пьяцу

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца перешел в «Андерлехт» по арендному соглашению, сообщает официальный сайт бельгийцев. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.

Пьяца был куплен «Ювентусом» в июле 2016 года у загребского «Динамо»за 23 миллиона евро. Впоследствии туринцы отдавали хорвата, которого мучили различные травмы, в аренду «Шальке» и «Фиорентине».

В текущем сезоне Пьяца, восстановившись после очередной травмы колена, сыграл за «Юве» всего 15 минут в кубковом поединке с «Удинезе» (4:0).