Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о возможном уходе полузащитника Каземиро.

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он решил покинуть «Реал», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Каземиро близок к переходу в «МЮ», где будет получать 413 тысяч евро в неделю.

Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.