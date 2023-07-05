Амрабат может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в это трансферное окно может перебраться в АПЛ. Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 26-летнего марокканца.

26-летний футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.