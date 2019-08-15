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Амир Натхо ушел из БАТЭ

15 августа 2019, 08:59
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Полузащитник Амир Натхо ушел из БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний россиянин присоединился к чемпионам Белоруссии в начале года, но провел только один матч — в Кубке страны против «Спутника» (5:2), в котором отметился забитым мячом.

Также он отыграл 11 встреч за дубль, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи.

Амир Натхо — двоюродный брат Бибраса Натхо. Ранее он числился в составе ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива», но за первые команды не играл.

Дополнительная информация

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id11242

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