Полузащитник Амир Натхо ушел из БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний россиянин присоединился к чемпионам Белоруссии в начале года, но провел только один матч — в Кубке страны против «Спутника» (5:2), в котором отметился забитым мячом.

Также он отыграл 11 встреч за дубль, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи.

Амир Натхо — двоюродный брат Бибраса Натхо. Ранее он числился в составе ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива», но за первые команды не играл.