Альварес подписал контракт с «Манчестер Сити», о сделке объявят в ближайшие часы

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что футболист уже подписал контракт с клубом. О сделке должны объявить в ближайшие часы. Также указано, что до июля игрок продолжит выступать за «Ривер» на правах аренды.

В минувшем чемпионате Аргентины 21-летний аргентинец забил 18 мячей в 20 матчах за «Ривер Плейт» и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Альвареса 18,5 миллиона евро с учетом бонусов и налогов.