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Сегодня, 21:11

Альварес подписал контракт с «Манчестер Сити», о сделке объявят в ближайшие часы

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что футболист уже подписал контракт с клубом. О сделке должны объявить в ближайшие часы. Также указано, что до июля игрок продолжит выступать за «Ривер» на правах аренды.

В минувшем чемпионате Аргентины 21-летний аргентинец забил 18 мячей в 20 матчах за «Ривер Плейт» и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Альвареса 18,5 миллиона евро с учетом бонусов и налогов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

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Ницца

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П2

28%

1.56

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18%

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ФК Ривер Плейт
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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