30 апреля, 14:02

Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Вирца, Та и Субименди

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стало известно, кого хочет подписать в «Реал» потенциальный тренер мадридцев Хаби Алонсо, сообщает AS.

По информации источника, 43-летний специалист настаивает на подписании двух игроков «Байера» — защитника Джонатана Та и полузащитника Флориана Вирца. Также Алонсо заинтересован в переходе хавбека «Реал Сосьедад» Мартина Субименди.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом». Он может возглавить «сливочных» по окончанию сезона.

Хаби Алонсо.Алонсо уже договорился с «Реалом»! Правда, Хаби будет в клубе нескоро

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

  • zg

    Ребята более чем интересные,с ними бы и Папа Карло кашу сварил!))))

    30.04.2025

    Takayama

