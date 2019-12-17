«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Альмерию» на правах аренды. Об этом сообщает As. Сейчас он находится в аренде в «Вальядолиде».

20-летний вратарь в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Вальядолид» — тренерский штаб команды доверят основному голкиперу Хорди Масипу. Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» может вернуть игрока из аренды досрочно.

«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.

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