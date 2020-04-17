Аллан может перейти в «Эвертон» и воссоединиться с Анчелотти

Полузащитник «Наполи» Аллан может перейти в «Эвертон», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 29-летний бразилец может воссоединиться с экс-наставником неаполитанцев Карло Анчелотти. Полузащитник получил от «Эвертона» предложение в размере 6 млн евро в год плюс бонусы.

Также на переход может повлиять неблагоприятная обстановка с фанатами, которая сложилась из-за неудачного выступления «Наполи» в последних матчах под руководством Анчелотти.

В текущем сезоне Аллан провел 16 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал результативную передачу.