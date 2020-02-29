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Алессандрини стал игроком китайского клуба, из которого ушел Яя Туре

03:03

«Циндао Хайню» объявил о переходе полузащитника Ромена Алессандрини. 31-летний француз подписал однолетний контракт с опцией продления. В январе футболист на правах свободного агента ушел из «Лос-Анджелес Гэлакси»?.

Напомним, этой зимой «Циндао Хайню» покинул известный полузащитник Яя Туре.

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