Алессандрини стал игроком китайского клуба, из которого ушел Яя Туре
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«Циндао Хайню» объявил о переходе полузащитника Ромена Алессандрини. 31-летний француз подписал однолетний контракт с опцией продления. В январе футболист на правах свободного агента ушел из «Лос-Анджелес Гэлакси»?.
Напомним, этой зимой «Циндао Хайню» покинул известный полузащитник Яя Туре.
[#Mercato?] OFFICIEL !— Footballogue???? (@Footballogue) February 28, 2020
L'ancien marseillais Romain Alessandrini (31 ans) signe libre au Qingdao Huanghai FC, en Chine. pic.twitter.com/Vtuh2g1U4s