Алексис Санчес прилетел в Милан

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перейдет в «Интер». 30-летний чилиец прилетел в Милан для прохождения медобследования и оформления последних деталей сделки, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 15 млн евро.

Нападающий в прошлом сезоне провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.

Alexis Sanchez has landed in Milan ahead of his proposed loan-move to Inter. ?? — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 28, 2019

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