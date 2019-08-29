Алексис Санчес попрощался с партнерами по «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес станет игроком «Интера». 30-летний чилиец уже попрощался с партнерами из английского клуба.

— Удачи, парни, в этом сезоне, — написал Санчес в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 15 млн евро.

Нападающий в прошлом сезоне провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.