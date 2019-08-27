Алексис Санчес будет играть только в Кубке лиги и Лиге Европы, если не уйдет в «Интер»
14:52
«Манчестер Юнайтед» определился с планами по поводу нападающего Алексиса Санчеса, сообщают британские СМИ.
По данным The Times, «МЮ» ведет переговоры с «Интером» по игроку. Ранее сообщалось, что речь идет о годичной аренде за сумму около 11 миллионов фунтов. Если же соглашение достигнуто не будет, чилиец будет играть только в Кубке лиги и Лиге Европы.
30-летний футболист в прошлом сезоне провел 27 матче за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.
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