Алексей Ребко подписал трехлетний контракт с "Араратом"

Андраник Керопян, вице-президент по информационной политике московского "Арарата", сообщил "СЭ", что нападающий Алексей Ребко подписал контракт с клубом сроком на три года. Напомним, что последним клубом форварда был владивостокский "Луч-Энергия", который по итогам минувшего сезона вылетел из ФНЛ в ПФЛ.
– Ребко подписал контракт с "Араратом" на три года. В ближайшее время объявим об этом на официальной странице команды, – сказал Керопян.
Отметим, что помимо "Луча" Ребко выступал за "Спартак" (2002 – 2007), "Рубин" (2008), "Москву" (2008 – 2009), московское "Динамо" (2010), "Ростов" (2011, 2014 – 2015), "Томь" (2012), "Амкар" (2012 – 2014). В 2009 году форвард провел три матча за сборную России.
- Рубин
- Ростов
- Амкар
- Сборная России (футбол)
- Томь
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Луч-Энергия
- Москва
- Арарат
karlikf1
Ну, точно "галактикос" собирается в этом Арарате!
17:46 7 июня
James Gang
Адамова с Саенко осталось ещё подписать!
17:05 7 июня
valderoma
Если Ребко - нападающий, то я испанский лётчик...
17:01 7 июня
Zello
А кто тренер у этого Арарата? Не Симонян случайно?
16:48 7 июня
shpasic
спартаковские герои приходят к успеху: Павлюченко, Ребко, скоро и до Сычёва с Широковым очередь дойдёт.
16:45 7 июня
Romka3101
Вылетел-то Луч в ПФЛ только на бумаге. По факту и в следующем сезоне играть в ФНЛ будут
16:25 7 июня
баламошка
По ходу Арарат всерьёз собирается побороться за ЛЧ. Недавно трансфер с Бэйлом, правда, сорвался.
16:25 7 июня
zg
Это когда ж Ребко стал нападающим????????А вообще шикарная карьера у любимчика Хиддинка!
16:18 7 июня