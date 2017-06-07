16:06 7 июня | ФУТБОЛ — Трансферы

Алексей Ребко подписал трехлетний контракт с "Араратом"

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Андраник Керопян, вице-президент по информационной политике московского "Арарата", сообщил "СЭ", что нападающий Алексей Ребко подписал контракт с клубом сроком на три года. Напомним, что последним клубом форварда был владивостокский "Луч-Энергия", который по итогам минувшего сезона вылетел из ФНЛ в ПФЛ.

– Ребко подписал контракт с "Араратом" на три года. В ближайшее время объявим об этом на официальной странице команды, – сказал Керопян.

Отметим, что помимо "Луча" Ребко выступал за "Спартак" (2002 – 2007), "Рубин" (2008), "Москву" (2008 – 2009), московское "Динамо" (2010), "Ростов" (2011, 2014 – 2015), "Томь" (2012), "Амкар" (2012 – 2014). В 2009 году форвард провел три матча за сборную России.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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karlikf1

Ну, точно "галактикос" собирается в этом Арарате!

17:46 7 июня

James Gang

Адамова с Саенко осталось ещё подписать!

17:05 7 июня

valderoma

Если Ребко - нападающий, то я испанский лётчик...

17:01 7 июня

Zello

А кто тренер у этого Арарата? Не Симонян случайно?

16:48 7 июня

shpasic

спартаковские герои приходят к успеху: Павлюченко, Ребко, скоро и до Сычёва с Широковым очередь дойдёт.

16:45 7 июня

Romka3101

Вылетел-то Луч в ПФЛ только на бумаге. По факту и в следующем сезоне играть в ФНЛ будут

16:25 7 июня

баламошка

По ходу Арарат всерьёз собирается побороться за ЛЧ. Недавно трансфер с Бэйлом, правда, сорвался.

16:25 7 июня

zg

Это когда ж Ребко стал нападающим????????А вообще шикарная карьера у любимчика Хиддинка!

16:18 7 июня