Алексей Исаев перешел в «Сабах»

Полузащитник Алексей Исаев перешел из «Карабаха» в «Сабах». 29-летний россиянин подписал двухлетний контракт.

Ранее он уже играл за «Сабах» с 2020 по 2024 год. На его счету 108 матчей за клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 23 голевые передачи.

Исаев является воспитанником «Енисея». В 2016 году он перешел в «Зенит», но не сыграл за основную команду сине-бело-голубых ни одного матча. С 2018-го он выступает в Азербайджане.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Исаева в 900 тысяч евро.